«Все собираются, пекут сами блины, оладки». Посмотрите, как встретили Масленицу в Витебске

Новости Беларуси. Поеданием блинов, исполнением частушек и спортландией встретили Масленицу студенты Витебского медуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный весенний праздник уже стал традицией для будущих медиков и открытием для иностранных гостей. Главный атрибут гуляний – блин – тут в прямом смысле был на любой вкус и цвет. А самым зрелищным стал конкурс для настоящих гурманов – поедание на скорость мучного лакомства. Уха на костре, большой фуд-корт и выставка ремесленников. Чем удивят минчан и гостей столицы на Масленицу?

Виктория Слабодич, студентка Витебского государственного медицинского университета:

Масленица – это наше ежегодное мероприятие, которое проходит у нас в университете. Все ждут этого с нетерпением. За день до Масленицы все собираются, пекут сами блины, оладки.