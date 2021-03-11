Прямой эфир

«Все собираются, пекут сами блины, оладки». Посмотрите, как встретили Масленицу в Витебске

11 марта 2021 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поеданием блинов, исполнением частушек и спортландией встретили Масленицу студенты Витебского медуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все собираются, пекут сами блины, оладки». Посмотрите, как встретили Масленицу в Витебске-1

Масштабный весенний праздник уже стал традицией для будущих медиков и открытием для иностранных гостей. Главный атрибут гуляний – блин – тут в прямом смысле был на любой вкус и цвет. А самым зрелищным стал конкурс для настоящих гурманов – поедание на скорость мучного лакомства.

Уха на костре, большой фуд-корт и выставка ремесленников. Чем удивят минчан и гостей столицы на Масленицу?

«Все собираются, пекут сами блины, оладки». Посмотрите, как встретили Масленицу в Витебске-4

Виктория Слабодич, студентка Витебского государственного медицинского университета:
Масленица – это наше ежегодное мероприятие, которое проходит у нас в университете. Все ждут этого с нетерпением. За день до Масленицы все собираются, пекут сами блины, оладки.

«Все собираются, пекут сами блины, оладки». Посмотрите, как встретили Масленицу в Витебске-7

Кульминацией праздника по традиции стало сожжение чучела Масленицы – выпроваживая таким образом зиму за порог и зазывая в наши края весну.

# Масленица в Беларуси # общество # Виктория Слабодич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Для их подготовки на более сложные упражнения». Расчёты БАК провели учения на аэродроме в Берёзе
11 марта 2021 07:39

«Для их подготовки на более сложные упражнения». Расчёты БАК провели учения на аэродроме в Берёзе

Глава Минздрава о белорусской вакцине: стоит задача создания действующего прототипа, который будет эффективен
11 марта 2021 06:55

Глава Минздрава о белорусской вакцине: стоит задача создания действующего прототипа, который будет эффективен

Чтобы быстрее понять, что волнует людей. Андрей Кунцевич 11 марта проведёт приём граждан в Белыничах
11 марта 2021 06:27

Чтобы быстрее понять, что волнует людей. Андрей Кунцевич 11 марта проведёт приём граждан в Белыничах