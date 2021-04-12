Школьники создали живую карту белорусского посёлка. Что на ней можно увидеть и почему это интересно?

Новости Беларуси. Школьники поселка Ленино Горецкого района с помощью QR-кодов создали живую карту родного края. Она рассказывает об истории агрогородка и буднях местных жителей. Интерактивный проект уже отметили на республиканском конкурсе «ТехноИнтеллект», и школьная IT-команда решила пойти дальше. В образовательный процесс удачно вписались компьютерные игры собственного производства, которые помогают школьникам не зубрить, а познавать и историю родного края в игре. Живую карту поселка Ленино и морской бой с историческим прицелом увидела Юлия Мычка.

Вот, смотрите. С помощью нашего смартфона мы можем совершить виртуальную экскурсию в любую точку нашего поселка.

Живая карта рассказывает о поселке Ленино голосом ученицы 11 класса Анны Терещенко. Это она озвучила все 29 видеоисторий, каждая из которых посвящена определенному уголку этого края. Среди объектов на карте – исторические места, учебные заведения, воинские захоронения, местная церковь и не только. Интерактивная карта есть и на сайте школы. В 2021 году перед встречей выпускников ее просмотры существенно выросли. О прошлом и настоящем агрогородка Ленино теперь можно узнать из любой точки мира.

Марина Миронова, директор учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Горецкого района:

Любовь к родине – это начало, это исток дальнейшей их деятельности. Придут на смену другие, более младшие, и чтобы было им что показать и было тому, кто ушел из стен нашего учреждения, из нашего поселка, куда вернуться и увидеть те родные места, которые дали начало тому, что сейчас они имеют.

Над интерактивным проектом работали, как здесь шутят, всем миром. Фактически он вырос из велопробега, в который ребята отправились еще осенью. Школьники предложили поделиться красотой и историей здешних мест в современной форме – создать карту, читать которую можно с помощью смартфона. Видео, монтаж и озвучка – все делали буквально на коленках, а вернее, на смартфонах. После карты на свет появился еще один проект – компьютерные игры. Над ним трудились старшеклассники с учителем информатики.

Юлия Горбатенко, учащаяся ленинской средней школы:

Эта игра похожа на морской бой, но с тематикой войны. Для того чтобы выиграть в этой игре, надо знать многие факты, как проходила сама война, знать историю. И это легче, чем читать просто учебник. Лучше поиграть в игру: это намного интереснее и увлекательнее.

Вероника Бабич, учитель информатики ленинской средней школы:

Дети мне хвастались, что с помощью наших игр у них появилось больше знаний, они применяют их с удовольствием на уроках истории и на других уроках непосредственно. Да, эти знания все-таки остаются после наших игр.

Все интерактивные проекты, над которыми трудятся сегодня в ленинской школе, так или иначе затрагивают патриотическое воспитание. О стране, в которой родился, здесь начинают рассказывать еще в детском саду. На помощь педагогам приходят чудо-книжки. Они тоже собственная разработка местных учителей.

София Шардыка, воспитанница учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Горецкого района:

Мне нравится эта книга, потому что здесь все картинки про мою родину.

Юлия Мычка, корреспондент:

Ленинские школьники могут не только интересно рассказать о достопримечательностях своего родного края. Забота об исторических местных памятниках тоже ложится на их плечи. Ведь на живой карте из 30 объектов семь – воинские захоронения. И даже в такую непогоду ребята совместили субботник с велопробегом.