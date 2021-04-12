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Школьники создали живую карту белорусского посёлка. Что на ней можно увидеть и почему это интересно?

12 апреля 2021 15:29
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Новости Беларуси. Школьники поселка Ленино Горецкого района с помощью QR-кодов создали живую карту родного края. Она рассказывает об истории агрогородка и буднях местных жителей. Интерактивный проект уже отметили на республиканском конкурсе «ТехноИнтеллект», и школьная IT-команда решила пойти дальше. В образовательный процесс удачно вписались компьютерные игры собственного производства, которые помогают школьникам не зубрить, а познавать и историю родного края в игре.

Живую карту поселка Ленино и морской бой с историческим прицелом увидела Юлия Мычка.

Школьники создали живую карту белорусского посёлка. Что на ней можно увидеть и почему это интересно?-1

Вот, смотрите. С помощью нашего смартфона мы можем совершить виртуальную экскурсию в любую точку нашего поселка.

Школьники создали живую карту белорусского посёлка. Что на ней можно увидеть и почему это интересно?-4

Живая карта рассказывает о поселке Ленино голосом ученицы 11 класса Анны Терещенко. Это она озвучила все 29 видеоисторий, каждая из которых посвящена определенному уголку этого края. Среди объектов на карте – исторические места, учебные заведения, воинские захоронения, местная церковь и не только. Интерактивная карта есть и на сайте школы. В 2021 году перед встречей выпускников ее просмотры существенно выросли. О прошлом и настоящем агрогородка Ленино теперь можно узнать из любой точки мира.

Школьники создали живую карту белорусского посёлка. Что на ней можно увидеть и почему это интересно?-7

Марина Миронова, директор учебно-педагогического комплекса детский сад средняя школа Горецкого района:
Любовь к родине это начало, это исток дальнейшей их деятельности. Придут на смену другие, более младшие, и чтобы было им что показать и было тому, кто ушел из стен нашего учреждения, из нашего поселка, куда вернуться и увидеть те родные места, которые дали начало тому, что сейчас они имеют.

Школьники создали живую карту белорусского посёлка. Что на ней можно увидеть и почему это интересно?-10

Над интерактивным проектом работали, как здесь шутят, всем миром. Фактически он вырос из велопробега, в который ребята отправились еще осенью. Школьники предложили поделиться красотой и историей здешних мест в современной форме – создать карту, читать которую можно с помощью смартфона. Видео, монтаж и озвучка – все делали буквально на коленках, а вернее, на смартфонах. После карты на свет появился еще один проект – компьютерные игры. Над ним трудились старшеклассники с учителем информатики.

Школьники создали живую карту белорусского посёлка. Что на ней можно увидеть и почему это интересно?-13

Юлия Горбатенко, учащаяся ленинской средней школы:
Эта игра похожа на морской бой, но с тематикой войны. Для того чтобы выиграть в этой игре, надо знать многие факты, как проходила сама война, знать историю. И это легче, чем читать просто учебник. Лучше поиграть в игру: это намного интереснее и увлекательнее.

Школьники создали живую карту белорусского посёлка. Что на ней можно увидеть и почему это интересно?-16

Вероника Бабич, учитель информатики ленинской средней школы:
Дети мне хвастались, что с помощью наших игр у них появилось больше знаний, они применяют их с удовольствием на уроках истории и на других уроках непосредственно. Да, эти знания все-таки остаются после наших игр.

Школьники создали живую карту белорусского посёлка. Что на ней можно увидеть и почему это интересно?-19

Все интерактивные проекты, над которыми трудятся сегодня в ленинской школе, так или иначе затрагивают патриотическое воспитание. О стране, в которой родился, здесь начинают рассказывать еще в детском саду. На помощь педагогам приходят чудо-книжки. Они тоже собственная разработка местных учителей.

Школьники создали живую карту белорусского посёлка. Что на ней можно увидеть и почему это интересно?-22

София Шардыка, воспитанница учебно-педагогического комплекса детский сад средняя школа Горецкого района:
Мне нравится эта книга, потому что здесь все картинки про мою родину.

Школьники создали живую карту белорусского посёлка. Что на ней можно увидеть и почему это интересно?-25

Юлия Мычка, корреспондент:
Ленинские школьники могут не только интересно рассказать о достопримечательностях своего родного края. Забота об исторических местных памятниках тоже ложится на их плечи. Ведь на живой карте из 30 объектов семь  воинские захоронения. И даже в такую непогоду ребята совместили субботник с велопробегом.

Школьники создали живую карту белорусского посёлка. Что на ней можно увидеть и почему это интересно?-28

Кирилл Новиков, учащийся ленинской средней школы:
Погода, непогода совершаем сразу два хороших дела. Велопробег полезен для спорта, для тонуса, и убираем памятник. Этот памятник называется «Пробитая броня». То есть мы отдаем честь всем тем погибшим солдатам, которые отдали жизни, чтобы мы сейчас могли жить.

# Школы в Беларуси # общество # Марина Миронова # Юлия Горбатенко # Вероника Бабич # София Шардыка # Юлия Мычка # Кирилл Новиков # Анна Терещенко # Фотофакт

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