Около 850 молодых специалистов пополнят ряды учреждений здравоохранения Минской области

Первый шаг в профессию. Около 850 молодых специалистов пополнят коллективы учреждений здравоохранения Минской области. Вчерашние выпускники уже пришли на свои первые рабочие места и готовы оказывать помощь пациентам. Только в Крупскую центральную районную больницу прибыли 20 медиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как молодые кадры освоились на местах? Расскажет Анна Куртасова.

Анна Будник окончила Гомельский государственный медицинский университет. С выбором профессии определилась давно. К медицине тянуло с детства и всегда хотелось помогать людям. После учебы попала в Крупскую центральную районную больницу по целевому направлению. Теперь Анна Будник – врач-акушер-гинеколог. Работает в женской консультации.