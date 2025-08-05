Около 850 молодых специалистов пополнят ряды учреждений здравоохранения Минской области
Первый шаг в профессию. Около 850 молодых специалистов пополнят коллективы учреждений здравоохранения Минской области. Вчерашние выпускники уже пришли на свои первые рабочие места и готовы оказывать помощь пациентам. Только в Крупскую центральную районную больницу прибыли 20 медиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как молодые кадры освоились на местах? Расскажет Анна Куртасова.
Анна Будник окончила Гомельский государственный медицинский университет. С выбором профессии определилась давно. К медицине тянуло с детства и всегда хотелось помогать людям. После учебы попала в Крупскую центральную районную больницу по целевому направлению. Теперь Анна Будник – врач-акушер-гинеколог. Работает в женской консультации.
Анна Будник, врач-акушер-гинеколог Крупской центральной районной больницы:
Мне нужна была гарантия, чтобы у меня было определенное место работы. Поэтому я выбрала целевое направление. Пациентов уже принимаем, полноценный прием был.
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