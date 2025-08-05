Планирование беременности – какие витамины и микроэлементы необходимы женщине

Ольга Сычик, врач-терапевт интегративный нутрициолог:

Чтобы беременность все-таки была здоровой, малыш развивался, наверное, даже во всей подготовке к беременности самый важный этап – это этап здорового образа жизни, рационального питания. Потому что сегодня считается, что одна даже из причин – ожирение, лишний вес, то есть вообще несбалансированный рацион, как раз таки не приводит к беременности. Беременность не наступает. Либо женщина, например, ограничивает себя в белке, полезных жирах. То есть это может не происходить из-за того, что у нас не происходит сама даже овуляция, то есть яйцеклетка не может выйти. Если не хватает витаминов, минералов, в частности это железо. Сегодня, наверное, в практике я встречаюсь – чуть ли не у каждой второй женщины.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Это самый распространенный дефицит?

Ольга Сычик:

Распространенный, да.