Планирование беременности – какие витамины и микроэлементы необходимы женщине

Подготовка к материнству – это целый комплекс. Психологическая настройка, режим дня, правильное питание и участие будущего папы.
О том, какие обследования пройти, надо ли готовиться будущему отцу и что делать, если беременность никак не наступает, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Ольга Сычик, врач-терапевт интегративный нутрициолог:
Чтобы беременность все-таки была здоровой, малыш развивался, наверное, даже во всей подготовке к беременности самый важный этап – это этап здорового образа жизни, рационального питания. Потому что сегодня считается, что одна даже из причин – ожирение, лишний вес, то есть вообще несбалансированный рацион, как раз таки не приводит к беременности. Беременность не наступает. Либо женщина, например, ограничивает себя в белке, полезных жирах. То есть это может не происходить из-за того, что у нас не происходит сама даже овуляция, то есть яйцеклетка не может выйти. Если не хватает витаминов, минералов, в частности это железо. Сегодня, наверное, в практике я встречаюсь – чуть ли не у каждой второй женщины.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Это самый распространенный дефицит?
Ольга Сычик:
Распространенный, да.
Ольга Бурлакова:
Наверное, потом витамин D идет, скорее всего?
Ольга Сычик:
Витамин D – да. Потому что сегодня витамин D – его рецепторы находятся в каждом вообще нашем органе. Конечно, наша репродуктивная система – это одна из основных. Железо важно на подготовке. Потому что, если женщина в железодефиците, то сама беременность не наступает. Конечно, ребенок страдает от того, что потребление не увеличивается, а расход как раз таки еще больше становится.
Подробности в видео.
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