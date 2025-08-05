Какие анализы надо сдать во время планирования беременности – рассказал врач

Ольга Бурлакова, ведущая: Вы можете порекомендовать обязательный перечень анализов, которые вот даже если женщина настолько серьезно не подходит к этому [беременности – прим. ред.], не готовиться, не планирует? Но, по крайней мере, вот какие-то несколько анализов должны быть сданы обязательно?

Владислав Сокол, заведующий акушерско-обсервационным отделением № 2 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

Ключевое обследование, которое должно быть проведено накануне наступления беременности – это обследование на инфекции, передающиеся половым путем. Желательно обследоваться на сахар, потому что все чаще мы сталкиваемся с беременными женщинами, у которых есть объективные изменения обмена глюкозы в организме. Желательно еще гормоны щитовидной железы. Потому что заболеваний щитовидной железы достаточно много в нашей популяции. Поэтому, если есть какие-то проблемы, это в том числе может и на способность к тому, чтобы забеременеть. Остальное уже, я думаю, порекомендует тот акушер-гинеколог, который будет наблюдать беременность либо вести к этой беременности. Врач-терапевт, который наблюдает эту женщину.

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