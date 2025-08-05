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Что может препятствовать наступлению беременности – узнали у гинеколога

05 августа 2025 15:13
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Подготовка к материнству – это целый комплекс. Психологическая настройка, режим дня, правильное питание и участие будущего папы.

О том, какие обследования пройти, надо ли готовиться будущему отцу и что делать, если беременность никак не наступает, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Михаил Свито, ведущий:
Какие, возможно, скрытые заболевания могут повлиять на зачатие и беременность? Владислав, может быть, вы ответите нам на этот вопрос?

Что может препятствовать наступлению беременности – узнали у гинеколога-2

Владислав Сокол, заведующий акушерско-обсервационным отделением № 2 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:
Скажем так, любое практически заболевание может повлиять на наступление беременности просто по той причине, что не с каждым заболеванием женщина может забеременеть. Потому что организм будет тратить силы на то, чтобы бороться с этим заболеванием. Не редко бывает такое, что причиной бесплодия в первую очередь является какое-то длительно текущее хроническое заболевание, которое женщина не лечила в достаточной мере, не наблюдала до 30-35 лет. Ведь сегодня основная масса женщин вступает в первую беременность где-то в этом возрасте. Плюс ко всему есть бесспорно ряд инфекций, передающихся половым путем, и некоторых других заболеваний, которые также косвенно могут повлиять на репродуктивное здоровье.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Михаил Свито # Беременность и роды

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