«Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!» – 6-й том представил Институт истории НАН

Институт истории Академии наук Беларуси представил шестой том научно-популярного издания «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В книгу вошли ранее не публиковавшиеся архивные материалы, наградные листы и личные воспоминания родственников фронтовиков и тружеников тыла.

Каждая страница тома – настоящая история мужества. Фактически авторами книги стали сами белорусы: они прислали в институт воспоминания о своих дедах и прадедах. Историки тщательно сопоставили семейные предания с официальными документами и архивными данными.