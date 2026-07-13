«Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!» – 6-й том представил Институт истории НАН
Институт истории Академии наук Беларуси представил шестой том научно-популярного издания «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В книгу вошли ранее не публиковавшиеся архивные материалы, наградные листы и личные воспоминания родственников фронтовиков и тружеников тыла.
Каждая страница тома – настоящая история мужества. Фактически авторами книги стали сами белорусы: они прислали в институт воспоминания о своих дедах и прадедах. Историки тщательно сопоставили семейные предания с официальными документами и архивными данными.
Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Это знаковое издание, всебелорусская народная акция, где сохраняются воспоминания о героях Великой Отечественной войны, бойцах Красной Армии, участниках партизанского, подпольного движения. Очень важно, что эти истории о тех людях, которые добыли нам Победу, пишут их дети, внуки, правнуки.
Алексей Литвин, главный научный сотрудник Центра военной истории Института истории НАН Беларуси:
Война была неудачной для Советского Союза, но она была весьма показательная. Исходя из ее результатов, советское руководство сделало огромные выводы. И знакомясь с персонифицированными данными этих людей, опыт, приобретенный во время Советско-Финляндской войны, они применяли в первых дней в партизанском движении.
Также вышел новый том издания «Страницы военной истории Беларуси». В нем – материалы о событиях войны и тексты докладов участников международных конференций.