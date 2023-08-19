Около 70 школьников отдохнули в военно-патриотическом лагере Института погранслужбы

Новости Беларуси. Военно-патриотическое воспитание с юных лет. На плацу учебного центра Института пограничной службы подвели итоги смены в военно-патриотическом лагере «Застава». Здесь отдохнули около 70 школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении двух недель учащиеся 6-10 классов из восьми школ Минского района изучали азы военной подготовки. Каждый день новая программа: занятие по следопытству, инженерно-тактической, строевой и физической подготовке, мастер-классы по разборке и сборке автомата Калашникова. Своими профессиональными навыками со школьниками делились опытные офицеры-пограничники. По окончании смены отличившимся воспитанникам на память вручили кепки, майки с символикой пограничного вуза и грамоты.

Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:

С прошлого года мы применяем такую форму работы со школьниками, как военно-патриотические клубы. В чем их сущность? Мы сохранили все, что было создано ранее, объединив на участке пограничного отряда, пограничной группы все отряды «Юных друзей пограничников», все военно-патриотические классы в одну организацию – это военно-патриотический клуб. Задача, которую мы ставим перед собой, – это формирование представлений у школьников о службе в пограничных войсках, выработка знаний, умений первичных, базовых, а также устойчивости физической, психологической к будущей военной службе.