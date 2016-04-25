Около 7 млрд рублей заработали жители Минской области на республиканском субботнике

Новости Беларуси. Около семи миллиардов рублей заработали жители Минской области на республиканском субботнике. Деньги пойдут на помощь пожилым людям и детям. Такое мнение высказал губернатор Минской области. Идею благоустройства родных городов и деревень в центральном регионе поддержали около 360 тысяч человек. В Пристоличье трудовой десант коммунальщиков и добровольцев был занят на благоустройстве участка второй кольцевой дороги. В результате здесь появилась около трех тысяч новых деревьев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.