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Около 7 млрд рублей заработали жители Минской области на республиканском субботнике

25 апреля 2016 14:20
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Новости Беларуси. Около семи миллиардов рублей заработали жители Минской области на республиканском субботнике. Деньги пойдут на помощь пожилым людям и детям. Такое мнение высказал губернатор Минской области. Идею благоустройства родных городов и деревень в центральном регионе поддержали около 360 тысяч человек. В Пристоличье трудовой десант коммунальщиков и добровольцев был занят на благоустройстве участка второй кольцевой дороги. В результате здесь появилась около трех тысяч новых деревьев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Субботники в Беларуси

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