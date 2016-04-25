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Минской школе присвоено имя американки Рут Уоллер — сотрудницы первой гуманитарной миссии ООН

25 апреля 2016 11:05
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Новости Беларуси. 25 апреля заместитель Генерального секретаря ООН приняла участие  в  необычной церемонии. Минской школе № 130 присвоено имя Рут Уоллер – секретаря первой гуманитарной миссии Организации Объединённых Наций. Об этом теперь свидетельствует мемориальная доска. 

Школа расположена недалеко от места, где жили представители международной миссии. Тогда летом 1946 года в Лошицком парке американка спасла тонущего мальчика, но сама тяжело заболела и умерла. Благодаря программе первой гуманитарной миссии ООН, в послевоенное время в Беларусь поступали продукты питания, одежда, промышленное оборудование на общую сумму свыше 60 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хелен Кларк, заместитель Генерального секретаря ООН, администратор Программы развития ООН:
Хочу поблагодарить вас за то, что вы назвали эту школу в честь американской гражданки Рут Уоллер. То, что мы делаем, является хорошим жестом. Он указывает на то, что Беларусь помнит об усилиях, которые приложены нашей организацией в восстановлении и возрождении Беларуси.

# общество # Школы в Беларуси # Хелен Кларк

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