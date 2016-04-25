От трагедии к возрождению: в Минске проходит международная конференция, приуроченная к 30-летию катастрофы на ЧАЭС

Новости Беларуси. От трагедии к возрождению. В Минске проходит международная конференция, посвящённая 30-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Её участники говорят о том, что сделано и что ещё предстоит.

Восстановление и развитие пострадавших районов требует новых подходов в многостороннем сотрудничестве. В числе гостей форума представители России и Украины, Мальтийского ордена, а также партнеры из Японии, Швеции, Ирландии, Великобритании, Австрии, Италии.

На конференции широко представлены международные организации, в том числе МАГАТЭ, Всемирный банк, ОБСЕ, агентства ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мики Ямада, парламентский заместитель министра иностранных дел Японии:

В 2012 году было заключено соглашение между правительством Японии и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области преодоления последствий на АЭС. В рамках этого документа уже трижды прошли заседания японско-белорусского комитета, где специалисты двух стран обменивались своими знаниями и опытом. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Беларусью в этой области, учитывая колоссальный белорусский опыт в урегулировании ситуации после аварии на АЭС.