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От трагедии к возрождению: в Минске проходит международная конференция, приуроченная к 30-летию катастрофы на ЧАЭС

25 апреля 2016 13:37
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Новости Беларуси. От трагедии к возрождению. В Минске проходит международная конференция, посвящённая 30-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Её участники говорят о том, что сделано и что ещё предстоит.

Восстановление и развитие пострадавших районов требует новых подходов в многостороннем сотрудничестве. В числе гостей форума  представители России и Украины, Мальтийского ордена, а также партнеры из Японии, Швеции, Ирландии, Великобритании, Австрии, Италии.

На конференции широко представлены международные организации, в том числе МАГАТЭ, Всемирный банк, ОБСЕ, агентства ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мики Ямада, парламентский заместитель министра иностранных дел Японии:
В 2012 году было заключено соглашение между правительством Японии и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области преодоления последствий на АЭС. В рамках этого документа уже трижды прошли заседания японско-белорусского комитета, где специалисты  двух стран обменивались своими знаниями и опытом. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Беларусью в этой области, учитывая колоссальный белорусский опыт  в урегулировании ситуации после аварии на АЭС.

# общество # Авария на Чернобыльской АЭС # Мики Ямада

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