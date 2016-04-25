У православных началась Страстная седмица

Новости Беларуси. Страстная седмица началась для православных верующих. Неделю перед Пасхой вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа. В понедельник усиливается пост. В знак скорби священники облачаются в черное. Каждый день Страстной седмицы именуется святым и великим. В храмах не совершаются ни поминовения усопших, ни молебные пения.

Страстная неделя закончится Воскресением, или Светлой Пасхой. Она выпадает на 1 мая. Как известно, в этот день в Беларуси отмечают День труда. В Минске решено его провести без традиционных шествий и массовых митингов. Формат мероприятий будет несколько иным по просьбе жителей и служителей церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.