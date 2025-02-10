Лукашенко: выборы – это свидетельство того, что мы провели хорошую работу над ошибками

Белорусская этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих. Особенно для так называемых «цивилизованных» стран. Это констатировал наш Президент на встрече с представителями религиозных конфессий. Во Дворце Независимости 10 февраля говорили не столько о политике, сколько о сохранении традиций, духовных ценностей и создании новых возможностей для верующих, в частности что еще необходимо сделать для развития межконфессионального мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта встреча была запланирована в канун выборов. И я тогда категорически отверг эту идею. Я не хотел, чтобы упрекали меня в том, что под выборы игра какая-то и прочее. Я говорю: встретимся после выборов и поговорим о насущных проблемах. Чтобы все вы понимали, что это не какая-то политическая акция с использованием наших церквей и верующих через вас. Если уже откровенно говорить. Поэтому мы ее перенесли как раз на поствыборный период, чтобы она была такой домашней и нацеленной в будущее, а не во имя какого-то сиюминутного результата в политике. По правде говоря, религию пытаются превратить в инструмент политики, а некоторые страны сакральную область для человеческой души в поле боя за интересы своих государств. И вот чтобы пастыри не превращались в идеологических крестоносцев, решение Первого, чтобы основные конфессии готовили духовенство в Беларуси.

Александр Лукашенко:

Не важно, мусульмане, иудеи, православные, католики, баптисты и так далее. Они должны быть отсюда. Корни их должны быть здесь. И в этих центрах должны быть школы. И мы готовы поддерживать вас так же, как православных, в этих школах – обучение, преподаватели. Я думаю, у всех конфессий разумных людей достаточно для того, чтобы преподавать в этих школах. Это крепкие люди. Я встречался в православном центре обучения. И я думал: если бы у нас все такие были. Крепкие люди. Было бы неплохо. Я уверен, что отсюда и начнется усиление нашего общества. Все мы внесем свой достойный вклад в это. У евреев вообще образовательная традиция тесно сохранила память географии Беларуси. Воложин. Пинск, или, например, каменецкая иешива.

Григорий Абрамович, главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:

Можно посмотреть на любой аспект, в плане и областей, и мест, обозначить там не одну… И место туризма, и место встречи, и межконфессионального диалога, и образовательного аспекта. И это очень хорошая инициатива, которую частично мы уже выполняем, но, может быть, задуматься, что еще можно сделать для пользы и самой общины, и государства. Наша сегодняшняя встреча была крайне важной, чтобы мы задумались, написали план, что можно еще сделать, и качественно в пятилетку качества подошли к этому вопросу. Работа над ошибками сделана. И свой выбор белорусы тоже сделали. И если на первый взгляд итоги электоральной победы не связаны с религией, то даже критики концепций про всякую власть от Бога согласятся, что от настроений светских властей зависит религиозное спокойствие в обществе.