В городской больнице №1 Орши после ремонта открылось терапевтическое отделение

В Оршанской городской больнице №1 после ремонта открылось терапевтическое отделение. Оно рассчитано на 50 коек. Здоровье здесь поправляют пациенты из семи районов Витебской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отделение терапии действует с 2018 года и уже давно нуждалось в обновлении. Теперь комфортные условия созданы и для пациентов, и медперсонала. Современное медицинское оборудование позволяет проводить широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований, а значит, и оказывать узкоспециализированную помощь на высоком уровне. С кадрами проблем нет. Штат укомплектован полностью.

Юлия Ивко, заместитель заведующего по медицинской части городской больницы № 1 имени Семашко Орши: Отделение укомплектовано и средним медицинским персоналом, также младшим. В отделении возможны обследования наших граждан всеми доступными диагностическими, функциональными методами исследования. Выполняется ультразвуковое исследование, эндоскопическое. Также доступны для наших пациентов высокоспециализированные методы исследования, такие как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография.

Алеся Семенкова-Мишнина, пациентка городской больницы № 1 имени Семашко Орши:

Поручни установлены – это то, что я увидела в коридоре. В палате все хорошо. Холодильник, туалет, телевизор, столик для обеда, тумбы новые, кровати новые.

На модернизацию отделения Оршанской больницы из районного бюджета выделили около 400 тысяч рублей. Кроме райцентра, современное медицинское оборудование поступило в больницу Сенно.