Новости Беларуси. Около 500 ветеранов встретились 30 апреля на балу Победителей. Цветы, поздравления и подарки от руководства города, Министерств и ведомств, концерт и, конечно же, воспоминания.
Мальчики и девочки, юноши и девушки. Именно так со сцены обращались к ветеранам. А как по-другому? Они ушли на войну, когда им не было и 18, сменив ситцевые платья и льняные рубахи на мундиры, бушлаты и гимнастерки. О вальсах и балах тогда, естественно, и речи не было. И сегодня, кажется, наверстывая то самое время, вальсируя, они дадут фору и молодым.
На фронт она не ушла – сбежала. У 17-летней Людочки Жданович вопрос выбора не стоял. Попав в зенитный артиллерийский полк, ей с прекрасным почерком предложили работу в штабе, но хрупкая девушка проявила железный характер. Сказала: стану радисткой. И стала.
После войны – учеба, работа и, конечно, семейные хлопоты. Не до танцев. Людмила Александровна и вспомнить уже не может, каким у нее был тот самый первый вальс.
Она долго будет искать помаду. Говорить, что время ярких оттенков прошло. Потом поправит укладку и добавит.
Людмила Жданович, ветеран Великой Отечественной войны:
Вы же не знаете сколько мне лет? Мне через полгода должно быть 90. В чем мой секрет? Не крашусь, кроме губ, ничем. Не употребляю никаких абсолютно. Обычный человек.
Она сдержана во всем: от макияжа до выбора гардероба. Но, кажется, именно это и придает бывшей радистке истинную грацию и утонченность.
Людмила Жданович, ветеран Великой Отечественной войны:
Надену свой пиджак, одену свои награды, которые заслужила.
И это их главное украшение.
На балу, который прошел вот уже во второй раз, собрались почти пять сотен ветеранов Великой Отечественной. Организаторы уверены: душевный праздник обязательно станет традиционным.
К тому же просто балом его назвать трудно. Это, скорее, встреча друзей-однополчан.
Ветераны:
Настроение прекрасное, потому что нас сегодня приветствуют, поздравляют в преддверии великого нашего дня – Дня Победы.
Первый вальс я станцевал после войны. Это было для меня самое счастливое время.
Накануне от главы государства благодарственные письма с поздравлениями к 70-летию Великой Победы получили все участники бала.
А уже 30 апреля со сцены ветеранов чествовали представители городских властей, Министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Накануне этого мероприятия была проведена огромная работа. Нами были обследованы бытовые условия ветеранов, чтобы в максимально короткие сроки решить их всевозможные бытовые и другие проблемы.
Теплые слова и фронтовые песни для победителей и от белорусских артистов. Формат обязывает. В 2015 году для ветеранов – «Голубой огонек». И куда же без вечного хита и негласного гимна Великой Победы.