Новости Беларуси. Около 500 ветеранов встретились 30 апреля на балу Победителей. Цветы, поздравления и подарки от руководства города, Министерств и ведомств, концерт и, конечно же, воспоминания.

Мальчики и девочки, юноши и девушки. Именно так со сцены обращались к ветеранам. А как по-другому? Они ушли на войну, когда им не было и 18, сменив ситцевые платья и льняные рубахи на мундиры, бушлаты и гимнастерки. О вальсах и балах тогда, естественно, и речи не было. И сегодня, кажется, наверстывая то самое время, вальсируя, они дадут фору и молодым.

На фронт она не ушла – сбежала. У 17-летней Людочки Жданович вопрос выбора не стоял. Попав в зенитный артиллерийский полк, ей с прекрасным почерком предложили работу в штабе, но хрупкая девушка проявила железный характер. Сказала: стану радисткой. И стала.

После войны – учеба, работа и, конечно, семейные хлопоты. Не до танцев. Людмила Александровна и вспомнить уже не может, каким у нее был тот самый первый вальс.

Она долго будет искать помаду. Говорить, что время ярких оттенков прошло. Потом поправит укладку и добавит.

Людмила Жданович, ветеран Великой Отечественной войны:

Вы же не знаете сколько мне лет? Мне через полгода должно быть 90. В чем мой секрет? Не крашусь, кроме губ, ничем. Не употребляю никаких абсолютно. Обычный человек.

Она сдержана во всем: от макияжа до выбора гардероба. Но, кажется, именно это и придает бывшей радистке истинную грацию и утонченность.

Людмила Жданович, ветеран Великой Отечественной войны:

Надену свой пиджак, одену свои награды, которые заслужила.

И это их главное украшение.

На балу, который прошел вот уже во второй раз, собрались почти пять сотен ветеранов Великой Отечественной. Организаторы уверены: душевный праздник обязательно станет традиционным.

К тому же просто балом его назвать трудно. Это, скорее, встреча друзей-однополчан.

Ветераны:

Настроение прекрасное, потому что нас сегодня приветствуют, поздравляют в преддверии великого нашего дня – Дня Победы.

Первый вальс я станцевал после войны. Это было для меня самое счастливое время.

Накануне от главы государства благодарственные письма с поздравлениями к 70-летию Великой Победы получили все участники бала.

А уже 30 апреля со сцены ветеранов чествовали представители городских властей, Министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Накануне этого мероприятия была проведена огромная работа. Нами были обследованы бытовые условия ветеранов, чтобы в максимально короткие сроки решить их всевозможные бытовые и другие проблемы.

Теплые слова и фронтовые песни для победителей и от белорусских артистов. Формат обязывает. В 2015 году для ветеранов – «Голубой огонек». И куда же без вечного хита и негласного гимна Великой Победы.