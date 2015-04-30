Ведущие и корреспонденты СТВ присоединяются к празднованию 70-летия Великой Победы и дарят подарки ветеранам

Новости Беларуси. Ветераны Великой Отечественной в эти дни в центре особого внимания. В адрес пожилых людей звучат слова благодарности и признательности. Не остается в стороне и телеканал СТВ. Мы попытались найти тех, кто в силу разных причин остался без внимания близких родственников. 30 апреля навестили витебчанина Ивана Данильченко. И не с пустыми руками.

Ивану Петровичу через два месяца исполнится 90. Признается, никогда не думал, что сможет дожить до столь почтенного возраста, ведь жизнь не раз его серьезно испытывала. В 18 лет он уже освобождал захваченный фашистами Киев. За плечами десантника – 75 прыжков. Из них 25 – в День авиации в Москве, в 1947 году. Правда, тот, уже мирный, год едва не стал последним в его жизни.

Иван Данильченко, участник Великой Отечественной войны:

В Полоцке служил, тогда еще не оборудованы были склады теплые, и парашют смерз. И при прыжках плановых мой парашют главный не открылся, шел винтом. И в 100 метрах от земли я сумел открыть.

Со своей любимой супругой они душа в душу прожили полвека. Несколько лет назад она ушла из жизни. Чуть позже ветеран и вовсе остался один: не стало старшего сына, трагедия случилась и с младшим.

Иван Данильченко, участник Великой Отечественной войны:

Старший сын служил в армии, офицером был, заместитель командира корпуса атомных подводных лодок. Еще один сын работал в следственном изоляторе, и на него напали шесть заключенных, избили. Теперь находится в интернате «Селюты».

Семья старшего сына иногда звонят дедушке из Севастополя. Жена и две дочери младшего, хотя и живут в Витебске, но ответственность за старика не решился взять на себя никто из них. Домом Ивана Петровича стал интернат.

В тяжелое для ветерана время его поддержало государство. А 30 апреля к солдату Победы нагрянули неожиданные гости.

Свои поздравления в канун великого праздника Ивану Петровичу привезли 30 апреля ведущие и корреспонденты СТВ. А вместе с наилучшими пожеланиями и новый телевизор.

Иван Данильченко, участник Великой Отечественной войны:

Рад, что заслужил в жизни такое. Благодарен всем сотрудникам этого канала.

Впрочем, как признается сам ветеран, дело не столько в ценности подарка, сколько во внимании. Ведь ветеранам важно, чтобы об их подвиге знали, помнили и гордились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан Кодеба, ведущий СТВ:

Ведь этим людям, по сути, много ничего не надо. Они готовы с себя последнюю рубашку снять, отдать нам. Но только они ждут от нас внимания: приедете к нам, поговорите с нами. Вот это для них важно.

Меж тем список добрых дел телеканала СТВ еще будет пополняться. Накануне 9 Мая еще не раз ведущие и корреспонденты встретятся с ветеранами.