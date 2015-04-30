9 дней до Великой Победы: 30 апреля 1945 года войска 1-ого Белорусского фронта начали штурм Рейхстага

Новости Беларуси. 9 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до главной исторической даты XX века.

В этот день, 30 апреля 1945 года, войска 1-ого Белорусского фронта начали штурм Рейхстага.

После ожесточенных боев советские воины водрузили красное Знамя Победы на его куполе. А войска 2-ого Украинского фронта заняли крупные населенные пункты в Чехословакии.

Тем временем в Беларуси постепенно налаживается мирная жизнь и в Минске открывается регулярное трамвайное движение.

Мы продолжаем погружаться в военное время, слушая истории о тех, кто подарил нам мирное небо.

Нина Ходасевич, дочь Ветерана Великой Отечественной войны:

В 1943 году мама с папой поженились совсем молодыми, его сразу забрали на фронт. На фронте, как он рассказывал, они дошли до Польши, до Вислы. Там его ранило. Осколок у него остался в груди до сих пор, а ногу ампутировали несколько раз. Его ранило в ногу. И он написал письмо моей маме, что, мол, может, не нужен такой. Мама поехала за ним и привезла его. Мои внуки, его правнуки уже его спрашивают, чтобы он рассказал. Он рассказывает, что свистели пули, от своей мамы пришло письмо, молитва в письме. Его читал каждый день. И, может, благодаря этому выжил.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Если вы хотите рассказать свою историю, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ. До Великой Победы оставалось 9 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.