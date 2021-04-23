«Это документы ЦК, которые были засекречены». В Национальном архиве рассказали, как проходили первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС

Это совместная работа с коллегами из России. В экспозиции уникальный фотоматериал журналистов, которые также отправлялись в командировку, чтобы запечатлеть работу ликвидаторов, обстановку тех времен. На выставке представлены предметы быта и первые экземпляры дозиметров.

Маргарита Старостенко, начальник отдела использования документов и информации Национального архива Беларуси:

Это международный проект, который был организован в содружестве не только нашего архива – архива кинофотодокументов, который предоставил нам свои фотографии уникальные тех времен. И также документ Российского государственного архива новейшей истории. Это переписка и устные обращения Рейгана к Горбачеву в первые дни после трагедии, когда Рейган предлагает помощь свою в преодолении последствий аварии. Это документы ЦК, которые были засекречены, о тех мероприятиях, которые государство предпринимало после трагедии на ЧАЭС.