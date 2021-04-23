«Это документы ЦК, которые были засекречены». В Национальном архиве рассказали, как проходили первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС

Новости Беларуси. Впервые со снятым знаком «секретно». Документы, которые вчера еще не были доступны широкой общественности, представил Национальный архив Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Впервые со снятым знаком «секретно». Документы, которые вчера еще не были доступны широкой общественности, представил Национальный архив Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это совместная работа с коллегами из России. В экспозиции уникальный фотоматериал журналистов, которые также отправлялись в командировку, чтобы запечатлеть работу ликвидаторов, обстановку тех времен. На выставке представлены предметы быта и первые экземпляры дозиметров.
Маргарита Старостенко, начальник отдела использования документов и информации Национального архива Беларуси:
Это международный проект, который был организован в содружестве не только нашего архива – архива кинофотодокументов, который предоставил нам свои фотографии уникальные тех времен. И также документ Российского государственного архива новейшей истории. Это переписка и устные обращения Рейгана к Горбачеву в первые дни после трагедии, когда Рейган предлагает помощь свою в преодолении последствий аварии. Это документы ЦК, которые были засекречены, о тех мероприятиях, которые государство предпринимало после трагедии на ЧАЭС.
Изучить экспонаты выставочного проекта «Чернобыль: от аварии до возрождения» можно в Национальном архиве Беларуси еще в течение месяца.