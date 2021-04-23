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«Это документы ЦК, которые были засекречены». В Национальном архиве рассказали, как проходили первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС

23 апреля 2021 10:50
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Новости Беларуси. Впервые со снятым знаком «секретно». Документы, которые вчера еще не были доступны широкой общественности, представил Национальный архив Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это документы ЦК, которые были засекречены». В Национальном архиве рассказали, как проходили первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС-1

Это совместная работа с коллегами из России. В экспозиции уникальный фотоматериал журналистов, которые также отправлялись в командировку, чтобы запечатлеть работу ликвидаторов, обстановку тех времен. На выставке представлены предметы быта и первые экземпляры дозиметров.

«Это документы ЦК, которые были засекречены». В Национальном архиве рассказали, как проходили первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС-4

Маргарита Старостенко, начальник отдела использования документов и информации Национального архива Беларуси:
Это международный проект, который был организован в содружестве не только нашего архива – архива кинофотодокументов, который предоставил нам свои фотографии уникальные тех времен. И также документ Российского государственного архива новейшей истории. Это переписка и устные обращения Рейгана к Горбачеву в первые дни после трагедии, когда Рейган предлагает помощь свою в преодолении последствий аварии. Это документы ЦК, которые были засекречены, о тех мероприятиях, которые государство предпринимало после трагедии на ЧАЭС.

«Это документы ЦК, которые были засекречены». В Национальном архиве рассказали, как проходили первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС-7

Изучить экспонаты выставочного проекта «Чернобыль: от аварии до возрождения» можно в Национальном архиве Беларуси еще в течение месяца.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Маргарита Старостенко # Фотофакт

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