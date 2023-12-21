Около 405 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала 2023-го

Народная дипломатия – то, что позволяет нам успешно противостоять постоянным информационно-психологическим атакам, которым подвергается Беларусь и население стран Евросоюза. Накануне стало известно, что Александр Лукашенко поддержал предложение Совета Министров и Министерства иностранных дел о продлении на 2024 год безвизового режима въезда, действующего с Литвой, Латвией и Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская политика открытости и добрососедства доказывает свою эффективность. С апреля 2022 года нашу страну в упрощенном порядке могут посещать жители Прибалтики, а полякам предоставили такую возможность через несколько месяцев. И только с начала этого года более 400 тысяч жителей ЕС приехали в Беларусь без виз. Это доказывает заинтересованность жителей соседних стран посещать Беларусь вопреки препятствиям и ограничениям, которые создают им на родине.

Андрей Кожан, начальник главного консульского управления МИД Беларуси:

Мы видим, вне сомнений, устойчивый интерес наших соседей к поездкам в Беларусь. Это могут быть самые разные цели: навестить своих близких, родственников, или остаться в санатории, или (что уж здесь плохого) купить многие категории товаров, которые у нас дешевле. Я думаю, что цифры говорят сами за себя – она приближается к порядка 800 тысячам – всего с начала введения возможности безвизового въезда жители соседних стран, которые приехали к нам без виз. Только в этом году, он еще даже и не закончился, порядка 405 тысяч жителей соседних стран к нам тоже приехали без виз (подробнее здесь).

Беларусь остается открытой миру, несмотря на попытки Запада руками политиков соседних стран создать новые преграды и разорвать гуманитарные, деловые связи.