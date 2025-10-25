Строительство новых корпусов Брестской областной клинической больницы планируют завершить в 2027-м

С заботой о людях! Строительство новых корпусов Брестской областной клинической больницы планируют завершить в 2027 году. Масштабный инвестиционный проект позволит вывести медицинскую помощь в регионе на новый уровень. Так, будут расширены кардио и нейрохирургическая службы. Кроме того, в планах – внедрить новые малоинвазивные методики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стройплощадка будущего медцентра сегодня, 25 октября, стала местом высадки трудового десанта. Медики, представители власти, молодежь благоустраивали прилегающую территорию и прокладывали дорожки, а также помогали строителям с подготовкой к внутренней отделке. Всего трудились около 400 человек. Готовность медицинских корпусов – около 70 %. Уже идет закупка оборудования, в том числе, уникального. Речь идет об «умных» операционных с роботами.

Вячеслав Гавриленко, заместитель главного врача Брестской областной клинической больницы: Очень ждем более быстрого ввода и чем быстрее введется, тем быстрее мы начнем работать в этих комфортных условиях. Здание должно получится суперсовременным и с учетом, что планируются «умные» операционные и «умные» реанимации, где-то мы даже на шаг впереди.

Никто не застрахован от того, чтобы заболеть. Не дай бог попасть лечиться – наши врачи спасут. Но будет особое ощущение того, что ты внес вклад в строительство корпусов.

Всего в Брестской области на осенний республиканский субботник вышли свыше 330 тысяч жителей, в том числе студенты, школьники и пенсионеры. Заработать в регионе удалось более 2 миллионов рублей. Половину средств направят на строительство второй очереди Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, где также трудились представители общественных организаций и горожане.