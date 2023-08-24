Учение ОДКБ «Боевое братство-2023» пройдёт в Беларуси с 1 по 6 сентября

В общем замысле учения «Боевое братство-2023» спланированы совместные спецучения, которые объединяют подготовку различных компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ, информирует белорусское оборонное ведомство.

Так, на совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2023» будут отработаны задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе. Пройдет спецучение с силами и средствами разведки ВС стран-членов ОДКБ «Поиск-2023». Запланировано спецучение «Эшелон-2023», а также учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медобеспечения ОДКБ «Барьер-2023», которое на территории нашей страны пройдет впервые.

По информации Минобороны РБ, во время учений будут задействованы полигоны и территория Брестской, Гродненской и Минской областей. Воинские контингенты, которые примут участие в мероприятиях, перебазироваться в Беларусь начнут уже в пятницу, 25 августа.