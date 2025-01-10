Около 300 мероприятий провели в Советском районе в рамках марафона «Наши дети»
Театрализованная постановка о Золушке, бальные танцы и вокальные номера. Окунуться в настоящую сказку смогли более полусотни ребят из неполных и неблагополучных семей Советского района. На сцене школы № 78 – юные таланты. Они презентовали свои художественные номера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также для ребят организовали сладкий стол. Не обошлось и без сюрпризов. Каждый получил подарок. Их подготовили представители общественных объединений.
Мне очень понравился праздник, как выступали актеры, вкусный завтрак. Понравились имбирные пряники, как их приготовили с душой!
Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:
Подходят, обнимают, говорят даже: «Спасибо, тети и дяди, что нам сегодня было так хорошо. Спасибо за подарки, что я с друзьями встретился, что такое веселое настроение было, за то, что настроение вообще улучшилось! Поэтому дети, конечно, очень благодарны. К ним с добром идешь и они тоже с добром приходят, благодарят, что мы им подарили немножко сказки.
Марафон «Наши дети» продолжает исполнять мечты и желания юных минчан. Только в Советском районе в рамках эстафеты добрых дел было организовано около 300 мероприятий. Ребята из многодетных семей, воспитанники детских домов и приютов, дети с особенностями и маленькие пациенты получили подарки и необходимую помощь. Продлится марафон до 15 января.