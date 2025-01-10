В Минске проходят тренинги для членов участковых комиссий по выборам Президента

Беларусь на пороге важной даты – 26 января состоятся выборы Президента. По инициативе ЦИК в столице проводятся обучающие тренинги для членов участковых комиссий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Октябрьском районе участникам рассказали об организации работы комиссий в период досрочного голосования и основного дня выборов вплоть до алгоритма подсчета голосов и установления результатов голосования. Также наглядно показали как правильно заполнять документацию, проводить проверку, пломбирование и опечатывание ящиков для голосования. Кроме того, рассмотрели нюансы предъявления избирателями тех или иных документов, формирования списков и признания бюллетеня недействительным. Отработали алгоритм действий в случае нештатных и чрезвычайных ситуаций.

Елена Личко, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 17 Октябрьского района Минска: Приходят избиратели с информацией об уточнении списков, может быть неправильно указана фамилия, к примеру, где-то. Эти вопросы все решаются, есть нормативный документ и Избирательный кодекс, на основании которого составлены все нормативные документы.

Елена Карпович, председатель Октябрьской районной комиссии в Минске по выборам Президента Беларуси:

Задача – получить теоретические знания. Сегодня как раз у нас часть тренинга будет посвящена, в том числе посмотрим обучающие фильмы. И, конечно, практические знания, как применить избирательное законодательство на практике, какие чаще всего встречаются ситуации на участковых избирательных комиссиях.

Участковые избирательные комиссии уже начали работу. По 25 января избиратели могут проверить себя в списках для голосования по месту проживания. Напомним, 21 января стартует досрочное голосование. Основной день выборов состоится 26 января.