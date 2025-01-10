Наталья Кочанова: импортозамещение – это не 2020 год, задачи поставлены Президентом намного раньше

Кто хотел белорусов видеть прислугой? Благодаря кому страна сохранила свою промышленность и почему ее не сломило санкционное давление Запада? Смотрите в 13-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Если мы говорим про санкции и про импортозамещение, скажите, ведь импортозамещение – это ведь не 20-й год. Поставленны поручения и задачи Президентом, много раньше – на 10 лет, а может быть, и на 15 или 20 лет, когда он говорил, что импортозамещение, новые виды продукции, новые технологии – это то, что должно быть. Мы иногда сами не знаем того, что выпускается на наших предприятиях. Совсем недавно меня пригласили, сказали: Наталья Ивановна, приедьте, посмотрите наше предприятие. Небольшое предприятие, 200 человек работающих, которые выпускают парфюмерию, косметическую продукцию. 9 миллионов тюбиков пасты они выпускают в месяц. Для нашей страны нужны 4,5. И причем великолепного качества. Знаете, я к своему стыду, даже не знала, что вот зубная паста, которая там под определенным названием, это оказывается наша, белорусская. И я сейчас пользуюсь только этой зубной пастой.