Ансамбль «Цветы Урала» из Екатеринбурга выступил в Минске

Единство народов через искусство. Ансамбль «Цветы Урала» выступил в столице. Событие прошло в рамках сотрудничества между Московским районом Минска и Ленинским районом Екатеринбурга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Концерт открыла песня «Две сестры». Это совместный номер, где белорусы поют, а россияне танцуют. Он посвящен дружбе и сотрудничеству двух стран. В программе также танцы народного и современного направлений.

Ансамбль «Цветы Урала» представили 66 участников разных возрастов. Каждое выступление сопровождалось яркими костюмами. Впечатление произвел номер с элементами традиционного казачьего танца, а также зажигательная лезгинка.

Особое внимание зрителей привлекли выступления воспитанников центра дополнительного образования детей и молодежи «Ранак», основанные на народных белорусских традициях.