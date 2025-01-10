Ансамбль «Цветы Урала» из Екатеринбурга выступил в Минске

Единство народов через искусство. Ансамбль «Цветы Урала» выступил в столице. Событие прошло в рамках сотрудничества между Московским районом Минска и Ленинским районом Екатеринбурга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Единство народов через искусство. Ансамбль «Цветы Урала» выступил в столице. Событие прошло в рамках сотрудничества между Московским районом Минска и Ленинским районом Екатеринбурга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Концерт открыла песня «Две сестры». Это совместный номер, где белорусы поют, а россияне танцуют. Он посвящен дружбе и сотрудничеству двух стран. В программе также танцы народного и современного направлений.
Ансамбль «Цветы Урала» представили 66 участников разных возрастов. Каждое выступление сопровождалось яркими костюмами. Впечатление произвел номер с элементами традиционного казачьего танца, а также зажигательная лезгинка.
Особое внимание зрителей привлекли выступления воспитанников центра дополнительного образования детей и молодежи «Ранак», основанные на народных белорусских традициях.
Сергей Рубанов, первый заместитель главы администрации Московского района:
Был подписан план мероприятий на 2025 год между нашей администрацией Московского района города Минска и Ленинским районом Екатеринбурга. Он включает в себя многовекторное развитие. Это не только социально-экономическое, это и торговля, здравоохранение, культура.
Наталья Топоркова, заместитель главы администрации Ленинского района Екатеринбурга (Россия):
У нас подписаны соглашения между школами Ленинского района и школами Московского района города Минска, поэтому у них есть свой план мероприятий. Мы готовы принять, всегда рады. И более того, в августе 2025 года в дни празднования города Екатеринбурга пройдут дни Минска в Екатеринбурге. И мы, конечно, уверены, что делегация Московского района к нам приедет.
Минск и Екатеринбург – города-побратимы. Налажено активное сотрудничество в культурной, социальной и экономической сферах.