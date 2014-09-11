Насколько опасно увлечение «мыльной оперой» и как не создать «Санта-Барбару» в реальности?

Признайтесь, хотя бы раз в жизни вам, наверняка, хотелось заглянуть в замочную скважину соседей или становилось любопытно, о чем воркуют влюбленная парочка на соседней скамейке? Но это любопытство не идет ни в какое сравнение, когда речь заходит о следующей серии вашей любимой теленовеллы.

Телесериалы дают нам ощущение занятости. Ведь переживать за любимых героев – это тоже дело. А потом еще нужно обсудить все мыльные перипетии. Постепенно сериалы становятся неотъемлемой стороной жизни, значительной частью нашей реальности.

Виктория Зеляк-Белостоцкая, психолог:

Сериал, который идет всегда в одно и тоже время всегда вызывает у нас чувство комфорта, потому что нам кажется что мы контролируем наш окружающий мир, т е он идет в одно и тоже время и мы знаем что свою дозу удовольствия мы получим.

Яркая и красивая жизнь на экране отвлекает от серых будней и открывает перед нами свежую палитру впечатлений. А постоянная незаконченность от серии к серии превращается в зависимость, из-за которого перестать смотреть сериал становится практически невозможно.

Виктория Зеляк-Белостоцкая, психолог:

Женщины в сериалах ищут позитивные эмоции либо отрицательные. Это зависит от того какое у человека мироощущние… Кому что ближе, тот то и смотрит. Если его окружает слишком сложная жизнь ему не хватает сладкого, он будет смотреть рафинированые мыльные оперы, если наоборот, - он будет смотреть откровенно жестокие.

Сегодня выбор сериала не ограничивается лишь мыльной «Санта Барбарой». Детективы, комедии, мелодрамы, боевики и фантастика... Продюсеры теленовелл знают, насколько капризен зритель, поэтому стараются угодить ему во всем.

Виктория Зеляк-Белостоцкая, психолог:

В сериалах используется некоторые приемы, чтобы подсадить человека подсадить точно на крючок. Всегда они заканчиваются на неразрешенном моменте, чтобы выяснить что же там дальше было: эмоциональные аспекты используются… Люди смотрят сериалы из интеллектуальных побуждений – познавательный аспект.

Сериал – это легкий способ получить самые разные эмоции. Но насколько они настоящие? Не увлекаемся ли мы чужой жизнью на экране? И разве не забываем о себе?

Виктория Зеляк-Белостоцкая, психолог:

Я не сталкивалась с людьми, которые бы уже там до посинения смотрели сериалы. Это что-то из области зависимых людей.но я считаю, что все что в меру и не вредит другим аспектом вашей жизни оно не может быть вредным.если вы еще выносите что-то полезное, анализируете свою личную жизнь и не повторяете ошибки героев, то чем плохо? Все зависит от того как вы воспринимаете информацию.

Конечно, сериалы – это не самая опасная привычка. Но жить реальной жизнью намного приятнее.