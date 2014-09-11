В 2014 году снова не хватило на всех мест в общежитиях ВУЗов Минска

Новости Беларуси. Жилищный вопрос: мест в столичных общежитиях снова на всех не хватило. Таковы итоги заселение-2014. Только в БГУ из 11 тысяч нуждающихся заветное койко-место получили 6,5 тысяч. Впрочем, проблема имеет место быть не только в ведущем ВУЗе страны. Так как быть тем, кто не стал счастливым обладателем дешевого жилья? И почему из года в год нуждающихся не становится меньше?

Что значит остаться за бортом, Маргарита Смулько, прочувствовала, как говорится, на себе. Студентка математического факультета БГУ уже второй год пишет заявление о предоставлении ей общежития. Но места по-прежнему нет.

Маргарита Смулько, студентка БГУ:

Два года пишу заявление на общежитие, но пока не дают. Снимаю комнату. Недешево, но что поделать.

Студентка Юля тоже не из рядов льготников. Место, к тому же в новом общежитии, как говорится, честно заслужила. Девушка не только отлично учится, но успевает принимать активное участие в общественной жизни ВУЗа. Будущий экономист – пока подрабатывает журналистом и ведущей в одном лице на студенческом телевидении.

Юлия Лосицкая, студентка БГУ:

Пришлось искать возможности и студенческое самоуправление в студенческом городке предоставляет возможности проявить себя. Нужно работать, что-то делать, постоянно проявлять инициативу.

Однако, активная деятельность — не гарантия стопроцентного заселения в общежитие. Ведь только в ведущем ВУЗе страны на 11 тысяч нуждающихся приходится 6,5 тысяч мест. Тем кому, как говорится, не повезло и приходится платить аренду за квартиру, университет готов компенсировать сумму в размере 3 базовых величин в месяц. Правда, такая привилегия — только для бюджетников.

Михаил Черепенников, заместитель проректора по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам БГУ:

Если просто поставить задачу – обеспечить жильем стопроцентно всех студентов — это легко. Многие зарубежные ВУЗы пошли по такому принципу — стоимость проживания в общежитии университета выше, чем аренда жилья в городе. Естественно, мы обеспечим всех студентов очень быстро и легко. Но наше государство, к счастью, по такому пути не идет.

А вот Кириллу можно только позавидовать. Будучи студентом медицинского университета, еще на первом курсе он получил свое койко-место в одном из лучших общежитий столицы.

Кирилл Виноград, студент БГМУ:

Я очень удачно попал. Мне, конечно, повезло.

Владимир Манулик, проректор по учебной и воспитательной работе Белорусского государственного медицинского университета:

Один из немногих ВУЗов, который заселяет студентов на весь период обучения. Первое, я думаю, вы согласитесь, — если студент знает, что это его жилье на долгие 6 лет, он будет совершенно по-другому к нему относиться. Второе, если мы начнем эту шахматную игру — в этом году дать, в следующем не дать, то столь напряженный процесс обучения, подготовки врачей он, безусловно, тоже будет страдать.

Впрочем, общая заселяемость в столичные интернаты — 70%. Цифра, в общем-то, в масштабах мегаполиса неплохая. Проблема лишь в том, что нуждающихся почему-то не становится меньше, хотя каждый год в Минске вводятся в строй все новые и новые общежития.

Наталья Пшеничная, заместитель начальника управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь:

За последние несколько лет количество нуждающихся в общежитии в Минске практически не снижается. Это по нескольким причинам происходит. Ну, во-первых, все больше иностранных граждан к нам приезжает в Минск. Например, в Минской области нет учреждений высшего образования. Это логично, что выпускники практически всего минского региона приезжают на учебу в Минск.

В октябре в Минске планируют открыть еще два новых общежития. Так, на улице Курчатова после капитального ремонта примет студентов интернат №3. Новые места появятся и в студенческой деревне на проспекте Дзержинского: к 2015 году здесь достроят последний интернат. Такое строительство говорит лишь об одном, что уже в будущем учебном году тысячи счастливчиков смогут получить свои заветные, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.