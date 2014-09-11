Накануне Дня города в Минске чествовали столичных журналистов

Новости Беларуси. Накануне Дня города в Минске чествовали журналистов.

11 сентября около 20 представителей столичных СМИ получили из рук председателя Мингорисполкома Николая Ладутько грамоты и благодарности.

Помимо торжественной части, акулы пера и эфира за круглым столом говорили с мэром города о том, что сегодня интересует читателей и зрителей, и как завоевать новую аудиторию. Свою награду за кропотливую и ответственную работу получили и наши журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, автор и ведущая программы «Большой город»:

Награды получать, конечно, в любом случае приятно, но делаем мы программу о городе не за награды, а для зрителей, которым, несмотря на то, что большой интерес вызывают мировые новости, всегда интересно, что происходит на соседней улице, а чем живет тот человек, который ездит каждое утро по одному и тому же маршруту со мной на работу. И мы в своей программе стараемся реагировать на звонки граждан, которые поступают на горячую линию телеканала, потому что люди говорят о своих проблемах, о том, что их волнует. А мы помогаем где-то их решать. И, конечно же, вместе делаем не только лучше нашу программу. Делаем жизнь в городе лучше для каждого жителя.