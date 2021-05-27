«Около 20 иностранцев». Из-за отмены рейсов туристы не могут вернуться домой

Новости Беларуси. Отмена авиарейсов не позволяет иностранцам вернуться домой. Значительное количество обращений поступает в Госпогранкомитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Наиболее проблемная ситуация сложилась с транзитными пассажирами, прилетевшими в Национальный аэропорт Минск и ожидающими вылета в другие страны. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь.
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Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Из-за введенных рядом государств ограничений на авиасообщение, многие рейсы отменены не по вине белорусской стороны, и около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта. Для решения проблем, связанных с возвращением домой, рекомендуем иностранным гражданам обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.