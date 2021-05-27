«Около 20 иностранцев». Из-за отмены рейсов туристы не могут вернуться домой

Новости Беларуси. Отмена авиарейсов не позволяет иностранцам вернуться домой. Значительное количество обращений поступает в Госпогранкомитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я сердечник, у меня инвалидность». Что чувствуют пассажиры рейса Минск – Барселона, который не пропустила Польша

Наиболее проблемная ситуация сложилась с транзитными пассажирами, прилетевшими в Национальный аэропорт Минск и ожидающими вылета в другие страны. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь. Александр Лукашенко прокомментировал замену нашего флага в Риге на экстремистский и сообщение о минировании