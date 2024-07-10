Микрофинансовым организациям в Беларуси урежут «аппетиты» – проект закона

Законопроект «О потребительском кредите» – в фокусе внимания депутатов Палаты представителей и уполномоченных банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Законопроект «О потребительском кредите» – в фокусе внимания депутатов Палаты представителей и уполномоченных банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новации, которые предусматривает документ, – это определенный запрос общества на совершенствование законодательства в области потребительского кредитования и микрозаймов.
Проект закона разработан в целях повышения качества оказания финансовых услуг и дополнительной защиты потребителей. В числе основных новшеств – обязанность банков информировать заявителя до заключения договора потребительского кредита о превышении размера показателей долговой нагрузки, чтобы дать возможность принять взвешенное решение. Также в проект закона вводится понятие «трудная жизненная ситуация» и определены случаи, когда потребитель может получить отсрочку по основному долгу платежа, а также по процентам на срок не менее 3 месяцев. В ракурсе внимания и жители отдаленных районов, не имеющие доступа к банковскому сектору. Этой категории граждан предоставляется возможность при участии третьих лиц получить доступ к кредитным ресурсам.
Алексей Райко, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В обществе звучит вопрос процентных ставок по микрозаймам. Проектом закона предусматривается ограничение микрофинансовых организаций в «аппетитах» (процентах). При получении микрозайма на срок до года сумма выплат по микрозайму не может превышать однократного объема, если потребитель берет микрозайм на срок свыше 2 лет – двукратного объема заемных средств.
Проект закона поступил в Палату представителей и готовится к рассмотрению в первом чтении.