Около 19,4 млн рублей заработали белорусы на республиканском субботнике

Осенний республиканский субботник стал для белорусов не только поводом привести в порядок дворы, парки и улицы, но и реальной возможностью внести вклад в развитие страны. Благодаря общим усилиям удалось собрать впечатляющую сумму – около 19 миллионов 400 тысяч рублей. Это почти на 3 миллиона больше, чем на предыдущем субботнике в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Половина этих средств пойдет на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Сейчас на объекте к завершению подходят монолитные работы, идет монтаж кровли и утепление фасада. Оставшуюся часть суммы передадут в распоряжение исполкомов, которые распределят финансы на конкретные объекты. Как правило, их используют для благоустройства населенных пунктов, мемориальных комплексов и подготовки детских лагерей к летнему сезону.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

В постановлении Совмина определены цели расходования денежных средств. В ходе этого субботника средства будут распределены 50 на 50. Примечательно, что в этом году и заранее определены те цели расходования денежных средств в каждом регионе. То есть четко каждый гражданин может посмотреть во что он внес свою лепту. Традиционно, во время республиканского субботника белорусы трудятся на объектах, важных для всей страны. Всего же свой вклад в благоустройство сегодня решили внести около 2 миллионов 300 тысяч человек по всей стране. Так, команда правительства помогала в строительстве нового хирургического корпуса Минской областной клинической больницы. Он рассчитан на 380 мест. Здесь будет сконцентрирован весь спектр высокотехнологичной хирургической помощи.