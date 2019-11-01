Около 150 школьных лагерей готовы принять детей во время осенних каникул

Новости Беларуси. 1 ноября у школьников начались осенние каникулы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для активного отдыха на Минщине на базе учреждений общего среднего образования будут работать около 150 дневных лагерей. Оздоровятся почти 10 тысяч учащихся. Программа для школьников насыщенная – экскурсии, трудовые акции и спортивные мероприятия.

Татьяна Цвирко, начальник отдела главного управления по образованию Миноблисполкома:

Такие оздоровительные лагеря дневного пребывания будут организованы в каждом районе, практически в каждом учреждении образования. Потому что это прекрасная возможность в период осенних каникул подтянуть знания по некоторым предметам, расширить кругозор, повысить свой интеллектуальный уровень, заняться творчеством – все то, что востребовано сегодня детьми.