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Около 150 школьных лагерей готовы принять детей во время осенних каникул

01 ноября 2019 14:45
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Новости Беларуси. 1 ноября у школьников начались осенние каникулы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Около 150 школьных лагерей готовы принять детей во время осенних каникул-1

Около 150 школьных лагерей готовы принять детей во время осенних каникул-3

Для активного отдыха на Минщине на базе учреждений общего среднего образования будут работать около 150 дневных лагерей. Оздоровятся почти 10 тысяч учащихся. Программа для школьников насыщенная – экскурсии, трудовые акции и спортивные мероприятия.

Около 150 школьных лагерей готовы принять детей во время осенних каникул-6

Татьяна Цвирко, начальник отдела главного управления по образованию Миноблисполкома:
Такие оздоровительные лагеря дневного пребывания будут организованы в каждом районе, практически в каждом учреждении образования. Потому что это прекрасная возможность в период осенних каникул подтянуть знания по некоторым предметам, расширить кругозор, повысить свой интеллектуальный уровень, заняться творчеством – все то, что востребовано сегодня детьми.

Около 150 школьных лагерей готовы принять детей во время осенних каникул-9

Для старшеклассников каникулы станут важным этапом. Для молодежи будут организованы специальные мероприятия по профессиональной ориентации.

# Школы в Беларуси # общество # Татьяна Цвирко # Фотофакт

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