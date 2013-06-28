Около 120 минских семей вселились в новые квартиры

Новости Минска. Большое новоселье. Долгожданный подарок 28 июня получили около 120 столичных семей. Накануне праздника 3 июля они вселились в собственные квартиры в новом доме на улице Ротмистрова.

Одно из главных событий в жизни прошло в торжественной обстановке. Символом радостного момента стало вручение хрустального ключа. Уже совсем скоро новую высотку заполнит детский смех.

К слову, за год в Заводском районе планируют возвести 70 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Гуриненко, заместитель главы Администрации Заводского района Минска:

В ближайшие 3 года около 250 тысяч метров квадратных нового жилья будет построено в Заводском районе. В основном будет строить УКС, и будет строить для нуждающихся. Это будет строительство по госзаказу, строительство арендных жилых домов, строительство долевым способом.