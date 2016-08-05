Археологи из 10 стран приехали на Лоеву гору, чтобы узнать все тайны исторического центра города

Новости Беларуси. Археологи из 10 стран полны решимости узнать все тайны Лоевой горы. Исторический центр небольшого белорусского города стал местом полномасштабных раскопок международной экспедиции. Почему средневековый Лоев не смог реализовать свой потенциал? Ответ на этот и многие другие вопросы белорусской истории ищут альтруисты из Франции, Голландии, Турции и даже Японии.

Письменных источников, повествующих об истории средневекового Лоева, практически не сохранилось. К счастью, сама земля хранит летопись города. Казалось бы, остатки обычной печи, однако для археологов это ларец с сокровищами. Здесь найдено более 50 артефактов, среди которых икона Рождества Христова и свидетельства трагических событий времен казацко-крестьянских войн, когда Лоев был сожжен дважды практически дотла.

Нашпигованная оружейными пулями печь – пока самый крупный объект на раскопках. Однако ученые не сомневаются: все самое интересное впереди, ведь на этом небольшом пятачке земли, на десяток метров возвышающемся над могучим Днепром, когда-то стояли замки, храмы – жизнью кипел большой город.

Анна Тимофеенко, научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Место, безусловно, важное. Это место с древности было на пути из варяг в греки, а потом оно связывало все внутренние земли нынешней территории Беларуси с более южными землями. И являлось южными воротами Беларуси..

Римма Стадникова, директор Музея битвы за Днепр (Лоев):

Работа волонтеров просто взбудоражила весь городок. Вечером люди просто приходят погулять, причем здесь прямой интерактив: бери лопатку, можешь сам присоединиться, можешь найти какую-то вещичку.

Восстановить историю древнего города, который на днях отметил 440 лет с момента получения Магдебургского права, белорусским ученым помогают волонтеры из десятка стран.

Марейке Дегронкел, участник международной экспедиции археологов (Нидерланды):

Меня очень интересует славянская культура. Интересует белорусская история, поэтому решила приехать сюда.

Манон Ель Колей, участник международной экспедиции археологов (Франция):

Во Франции уже много всего раскопано. А вот для Беларуси, я считаю, очень важно проводить такие исследования, чтобы показать вашу уникальность.

Археологи в самом начале пути, однако перспективы вполне ясные. Их работа должна стать фундаментом для создания в Лоеве историко-музейного комплекса. Параллельно с полевыми работами к воссозданию облика средневекового города в 2016 году приступит группа архитекторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.