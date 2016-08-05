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Лилия Ананич: хорошие новости всегда востребованы, это не значит – прилизанные

05 августа 2016 13:59
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Новости Беларуси. Больше информационной остроты и новаций в технологиях. Тенденции развития отечественной прессы обсуждали 5 августа в Гродненской области.

Здесь собралось около сотни журналистов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

В топе актуальных тем – взаимодействие медиа и государственной власти.

Пресса – это, своего рода, канал связи посредством которого государство узнает о социальных проблемах и после делает все возможное для их решения, отметили на форуме.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Хорошие новости всегда востребованы. Хорошие – это значит, качественно сделанные. Это не значит – прилизанные и причёсанные. Пресса должна видеть всё. Тем более, пресса, которая помогает решать задачи, которые есть в стране.   

Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета:
Сегодня мы должны, с одной стороны, оперативно получить информацию от людей. О проблемах, которые волнуют их. Обобщить, проанализировать и выработать наши действия, чтобы комплексно помогать решать возникающие проблемы

# общество # СМИ Беларуси # Лилия Ананич

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