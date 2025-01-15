Около 10 тысяч волонтёров БРСМ будут дежурить на избирательных участках

Помогут выполнить свой гражданский долг и маломобильным избирателям. Для этого на участках для голосования по всей стране будут работать 10 тысяч волонтеров из числа активистов БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правильно и корректно предложить свою помощь? Зачем знать количество ступеней от входа в здание до помещения для голосования? Каков дресс-код? Во всех регионах для волонтеров в эти дни проходят образовательные интенсивы. Экспертами стали представители местной власти и объединения «Красный Крест».

Алина Алесь, студентка международного университета «МИТСО»: Мы работаем с крупными организациями, такими как «Белая Русь», БРСМ, также от нашего университетского профкома участвуем в крупных волонтерских мероприятиях. Так что это не первый наш опыт волонтерства. Это наш первый опыт волонтерства в электоральной кампании. Мы сами решили принять участие, потому что это очень значимый опыт.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Молодежь сегодня должна быть вовлечена в такие процессы. Я хотела бы отметить, что на протяжении других электоральных кампаний, которые были последние пять лет в нашей стране – это референдумы и голосования, мы постепенно привлекали студентов, учащихся колледжей и даже школьников в информационную работу. Вместе с ними мы распространяли информационные листовки среди населения, привлекали внимание. Своими действиями они действительно сегодня приносят пользу своей стране.

Во время учебы волонтерам также объяснили, как обращаться со средствами реабилитации малоподвижных людей. И напомнили, что помогая особенным белорусам голосовать, волонтеры воспитывают чувство милосердия и ответственности не только у себя, но и у окружающих.