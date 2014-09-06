22-летний австралиец, вышедший из комы, заговорил по-китайски

Новости Австралии. 22-летний Бен Макмахон пробыл в коме больше недели. Врачи оценивали состояние молодого человека как критическое.

В кому Бен впал после автомобильной аварии. Очнувшись, австралиец удивил не только медперсонал и родителей, но и самого себя.

Бен заговорил на китайском языке. Он напрочь забыл родной английский.

Бен Макмахон:

Оправившись от жуткого ДТП, я открыл глаза и увидел, что у моей кровати стоит медсестра азиатского происхождения. Я сказал ей по-китайски: «Сестра, у меня все болит». Это казалось мне совершенно естественным. В течение трех дней я говорил только по-китайски, будучи не в силах вспомнить свой родной язык.

Австралиец попросил бумагу с ручкой и написал иероглифами: «Я люблю маму и отца. Я обязательно поправлюсь».

Спустя несколько дней Бен вспомнил английский. И теперь молодой человек с уверенностью говорит: авария полностью изменила его жизнь.

Макмахон учится на отделении финансов и коммерции в университете Шанхая. И даже ведет шоу на одном из азиатских телеканалов.

Позже австралиец признался, что изучал китайский в школе, однако он никогда не владел им настолько хорошо, как после комы.

Подобные случаи редко, но все же случаются. Так, несколько лет назад 13-летняя жительница Хорватии после комы уверенно заговорила на немецком языке.

Знание иностранного языка на должном уровне, безусловно, пригодится. В последнее время входит в моду обучение деток иностранным языкам с самого раннего возраста. Ребенок может начать заниматься в группе сверстников уже с 3-4 лет. Конечно, некоторых взрослых пугает, что занятия могут быть сложными для малыша и запутать его. Физиологи же толкуют о существовании биологических часов мозга. И если верить таким часам, ребенок до пяти лет – как раз специалист во владении речью, лингвистический гений. Иностранный язык для детей: с какого возраста нужно начинать обучение, и какой язык подойдет вашему малышу? Ответы на эти вопросы вы узнаете из видео.