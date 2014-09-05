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В музее Якуба Коласа будут проходить занятия для дошкольников и учеников младших классов

05 сентября 2014 18:35
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Новости Беларуси. Шагаем в школу вместе с писателем! В музее Якуба Коласа стартует новый проект, который поможет дошкольникам и ученикам младших классов настроиться на учебный лад. Занятия будут проходить в игровой форме.

Ребята познакомятся с творчеством писателя, сыграют в интерактивные игры, станут зрителями кукольных спектаклей по мотивам белорусских народных сказок, а также узнают о хобби Якуба Коласа — коллекционировании настольных календарей — и создадут свой.

На одном из уроков для малышей организуют встречу с детскими писателями. Занятия начнутся в конце сентября. Набор в группу продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Музеи Минска

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