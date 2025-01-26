Около 10 тыс. волонтёров помогают людям с инвалидностью на избирательных участках

Участие в выборах Президента – конституционное право каждого гражданина. И государство позаботилось не только о том, чтобы его могли реализовать все без исключения, но также о комфорте и безопасности. Равные условия созданы на всех участках во всех уголках страны. Из Гомельского Центра инклюзивной культуры выходит с нами на связь Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Действительно, эту электоральную кампанию можно назвать образцовой в плане доступности процесса голосования для всех категорий граждан. Учли потребности людей с разными физическими особенностями. Избирательные участки находятся на первых этажах зданий. Для инвалидов-колясочников установлены пандусы с поручнями и специальные пониженные кабинки. Для незрячих и слабовидящих подготовили увеличительные стекла и трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней. А на входе в Центр инклюзивной культуры разместили интерактивное панно со всей необходимой информацией и голосовым воспроизведением.

Дмитрий Геращенко, житель Гомеля:

Можно самостоятельно, используя трость, дойти по направляющим. Потом там же есть сопровождающие, которые встретят тебя, подведут к кабинке. Намного лучше все организовано в этом плане и удобнее. Раньше такие люди, как я, тоже голосовали таким образом, а сейчас может каждый пойти и сделать свой выбор.

Евгений Васильев, житель Гомеля:

Как для меня, человека с инвалидностью, это дальнейшее развитие в плане социальной доступности нашей страны в различных сферах. Будь это культура, социальная сфера, банковское дело. Захватывает все-все-все сферы жизнедеятельности, необходимые для полноценной жизни людей с ограниченными возможностями. Сделано действительно очень много. Я уверен, что в будущем это будет еще более расширено, доступно. Напомним, что на избирательных участках также работают около 10 тысяч волонтеров, которые прошли предварительное обучение. Оказать помощь готовы и участковые комиссии. Внимательно и тактично они встречают каждого избирателя.