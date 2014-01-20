Погода в Беларуси в конце января - на неделе местами до 28 мороза

Новости Беларуси. Крещенские морозы продолжают испытывать белорусов на прочность. Ночью 20 января столбик термометра опустился ниже 20-градусной отметки. Своеобразный холодный рекорд принадлежит Могилеву и Костюковичам – минус 23. Днем же будет чуть теплее: температура воздуха будет колебаться от 11 до 16 градусов мороза. Осадков синоптики не обещают, лишь по Брестской области возможен небольшой снег, слабая метель. На дорогах сохранится гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крещенский минус уже стал серьезным испытанием для водителей. Утром многие авто просто отказывались заводиться, а некоторые глохли прямо во время движения. Так что автомобилистам необходимо быть предельно внимательными и осторожными за рулем.

Между тем, морозы в ближайшие дни только усилятся. На этой неделе столбик термометра местами опустится до минус 28. В свою очередь, медики предупреждают об опасности обморожений. С началом сильных холодов к специалистам уже обратились десятки человек. А в минувшие выходные только в столице зафиксировано три десятка гололедных и холодовых травм. В основном, в такую погоду рискуют дети и пожилые люди. Врачи советуют не выходить без надобности на мороз, надевать подходящую одежду и воздержаться от алкоголя.

Не устояла перед сильными морозами Западная Двина в Витебске. Река застыла и предстала перед горожанами в не совсем привычном виде. Обычно она покрывается ровной коркой льда, но в этом году оказалась устланной ледяными торосами. Запоздавшая на полтора месяца зима, спешно исправила ошибки. И вот результат: льдины, размеренно шедшие по Двине в течение декабря-января, сейчас замерзают прямо на ходу, наскакивая друг на друга. Речка застыла по «ускоренной программе», фактически напоминая побережье Северного моря.



Очевидцы:

Такое впечатление, как будто что-то штормило. Растаяло, резко морозы ударили. А льдины плыли, набирали силы и остановились. Где-то течением поддавило. Вот и получилось.

Она какая-то вся взъерошенная как будто. Будто что-то так, не хочет с чем-то мириться. У меня такое впечатление.

У нас так интересно замерзла река, как будто волнами. Теперь уже не покатаешься на коньках.