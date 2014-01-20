Минчанке Прасковье Ашуйко исполнилось 100 лет: Маё доўгалецце - усё ў маім сэрцы!

Новости Беларуси. Сто лет 20 января 2014 исполнилось минчанке Прасковье Ашуйко. В таком почетном возрасте она не только самостоятельно встречает гостей, но и звонко поет песни, читает стихи.

Прасковья Ивановна — добрая бабушка и заботливая мама — видела Минск с разных сторон. На глазах этого человека столица стала современным мегаполисом. Сегодняшняя именинница помнит город еще во время октябрьской революции и в послевоенных лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прасковья Ашуйко:

Маё доўгалецце - усё ў маім сэрцы! И с людьми дружыла - и меня любили, и я их любила.