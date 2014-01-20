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Минчанке Прасковье Ашуйко исполнилось 100 лет: Маё доўгалецце - усё ў маім сэрцы!

20 января 2014 18:39
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Новости Беларуси. Сто лет 20 января 2014 исполнилось  минчанке Прасковье Ашуйко. В таком почетном возрасте она не только самостоятельно встречает гостей, но и звонко поет песни, читает стихи.

Прасковья Ивановна — добрая бабушка и заботливая мама —  видела Минск с разных сторон. На глазах этого человека  столица стала современным мегаполисом. Сегодняшняя именинница помнит город еще во время октябрьской революции и в послевоенных лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Прасковья Ашуйко:
Маё доўгалецце - усё ў маім сэрцы! И с людьми дружыла - и меня любили, и я их любила.

# общество # Долгожители Беларуси # Фотофакт

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