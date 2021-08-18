Дети из Сирии прилетели для оздоровления в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Дети из Сирии прилетели для оздоровления в Беларусь по приглашению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет с зарубежными гостями встречали ночью 18 августа в Национальном аэропорту Минск.

Это уже не первая группа ребят, которых принимает наша страна. На каникулах в Беларуси их ждет большая культурная и экскурсионная программа, активные занятия спортом, различные мастер-классы, а также отдых в оздоровительном центре «Зубренок».