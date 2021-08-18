Прямой эфир

Дети из Сирии прилетели для оздоровления в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко

18 августа 2021 07:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дети из Сирии прилетели для оздоровления в Беларусь по приглашению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет с зарубежными гостями встречали ночью 18 августа в Национальном аэропорту Минск.

Дети из Сирии прилетели для оздоровления в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко-1

Это уже не первая группа ребят, которых принимает наша страна. На каникулах в Беларуси их ждет большая культурная и экскурсионная программа, активные занятия спортом, различные мастер-классы, а также отдых в оздоровительном центре «Зубренок».

Дети из Сирии прилетели для оздоровления в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко-4

В начале этой недели Александр Лукашенко распорядился профинансировать расходы на пребывание из резервного фонда Президента. Кроме того, согласно документу, летом 2021-го оздоровление в Беларуси также смогут пройти дети из Узбекистана.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Модернизировали пожарную систему и установили турникеты. Как в минских школах готовятся к 1 сентября?
18 августа 2021 07:48

Модернизировали пожарную систему и установили турникеты. Как в минских школах готовятся к 1 сентября?

«Приезда наших предприятий ждут с нетерпением». Какую белорусскую продукцию покажут на выставке в Армении?
18 августа 2021 07:21

«Приезда наших предприятий ждут с нетерпением». Какую белорусскую продукцию покажут на выставке в Армении?

«В нашем детстве такого не было». Сколько платят трудовым отрядам за уборку яблок?
17 августа 2021 19:22

«В нашем детстве такого не было». Сколько платят трудовым отрядам за уборку яблок?