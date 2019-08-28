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Огромный торт и 10 фотозон. Как украсят Минск к Дню города-2019

28 августа 2019 18:36
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Новости Беларуси. Праздничный торт и уличные фотозоны. Минск начали украшать ко Дню города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Огромный торт и 10 фотозон. Как украсят Минск к Дню города-2019-1

На здании педуниверситета по традиции появится панно, на этот раз с изображением башен Замчища и Привокзальной площади. Задумка авторов – подчеркнуть красоту старинного и современного Минска.

Огромный торт и 10 фотозон. Как украсят Минск к Дню города-2019-4

В разных уголках столицы обустроят 10 тематических фотозон, посвященных костюмам минчан прошлых столетий. Такие интерактивные площадки будут использованы впервые.

Огромный торт и 10 фотозон. Как украсят Минск к Дню города-2019-7

Сергей Хильман, директор ГП «Минскреклама»:
Оформление города мы уже осуществляем. Так, к примеру, рыцарский городок – наше предприятие вместе с управлением культуры, вместе с историческим и рыцарским центрами мы уже эту работу проводим. Оформление, возводятся башни, площадки, где будут проходить рыцарские бои.

Огромный торт и 10 фотозон. Как украсят Минск к Дню города-2019-10

Возле ратуши в подарок любимому городу установят объемную декоративную конструкцию в виде торта. Светодиодная свеча на его вершине отражает праздничную дату – 952. Все украшения изготовлены в единой цветовой гамме. За основу дизайнеры взяли палитру герба Минска.

Огромный торт и 10 фотозон. Как украсят Минск к Дню города-2019-13

# День города в Минске # общество # Сергей Хильман # Фотофакт

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