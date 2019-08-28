11 городов и более тысячи километров: экспедиция «Дорога к святыням» отправилась в паломничество по Беларуси
Новости Беларуси. «Дорога к святыням». Научно-просветительская экспедиция отправилась по маршруту Минск – Слоним. По традиции, она открывает программу празднования Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники экспедиции «Дорога к святыням» пронесут по Беларуси Благодатный огонь от Гроба Господня
Впереди у паломников 11 городов и больше тысячи километров. С самого утра они собрались на молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе.
Общенациональная акция проходит уже в 26-й раз. Путь участникам экспедиции (в ее составе – священники, писатели, ученые и артисты) освятит Благодатный огонь. Во всех населенных пунктах, где остановятся паломники, также будут высажены деревья символического Сада общей молитвы. Укоренять саженцы также традиция акции. За эти годы в разных городах Беларуси уже прижились больше 3 тысяч лип, яблонь и рябин.
Анатолий Бутевич, писатель:
Гэта магчымасць, па-першае, нам пабачыць Беларусь рэальную сваімі вачыма. І па-другое, сустрэцца з тымі людзьмі, якія ахвотна далучаюцца да беларускай справы, да культурнай справы, да беларускага слова.
Марина Лайкова, писатель:
Нельзя терять культуру нашу, нельзя терять наш слог. Поэтому и писатели в этой экспедиции участвуют, журналисты, музыканты, актеры, которые несут культуру, несут слово. Слово – это и есть составляющая основной культуры.
Примечательно, что экспедиция «Дорога к святыням» берет свое начало в день Успения Богородицы. Этот праздник – один из 12 самых больших в церковном году.