11 городов и более тысячи километров: экспедиция «Дорога к святыням» отправилась в паломничество по Беларуси

Новости Беларуси. «Дорога к святыням». Научно-просветительская экспедиция отправилась по маршруту Минск – Слоним. По традиции, она открывает программу празднования Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди у паломников 11 городов и больше тысячи километров. С самого утра они собрались на молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Общенациональная акция проходит уже в 26-й раз. Путь участникам экспедиции (в ее составе – священники, писатели, ученые и артисты) освятит Благодатный огонь. Во всех населенных пунктах, где остановятся паломники, также будут высажены деревья символического Сада общей молитвы. Укоренять саженцы также традиция акции. За эти годы в разных городах Беларуси уже прижились больше 3 тысяч лип, яблонь и рябин.