Владимир Макей рассказал о самочувствии раненного в Турции белорусского дипломата

По словам Владимира Макея, пострадавший при стрельбе в Анкаре советник посольства Александр Поганшев идет на поправку и проходит курс восстановления.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы благодарны турецкой стороне за всю ту помощь и поддержку, которую они оказали нашему дипломату в связи с этим инцидентом. Я особо хотел бы подчеркнуть еще раз, что мы не видим здесь никакой политической или иной подоплеки, которая могла бы повлиять или влияет на наши отношения. Мы рассматриваем это как инцидент на бытовой почве.

Напомним, сотрудник посольства получил огнестрельное ранение месяц назад. Нападавшим оказался отставной военный. Как стало известно, мужчина страдал психическим заболеванием. Он покончил с собой.