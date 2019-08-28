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Владимир Макей рассказал о самочувствии раненного в Турции белорусского дипломата

28 августа 2019 14:19
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Новости Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси рассказал журналистам о самочувствии раненного в Турции белорусского дипломата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Владимира Макея, пострадавший при стрельбе в Анкаре советник посольства Александр Поганшев идет на поправку и проходит курс восстановления.

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Владимир Макей рассказал о самочувствии раненного в Турции белорусского дипломата-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы благодарны турецкой стороне за всю ту помощь и поддержку, которую они оказали нашему дипломату в связи с этим инцидентом. Я особо хотел бы подчеркнуть еще раз, что мы не видим здесь никакой политической или иной подоплеки, которая могла бы повлиять или влияет на наши отношения. Мы рассматриваем это как инцидент на бытовой почве.

Напомним, сотрудник посольства получил огнестрельное ранение месяц назад. Нападавшим оказался отставной военный. Как стало известно, мужчина страдал психическим заболеванием. Он покончил с собой.

Владимир Макей рассказал о самочувствии раненного в Турции белорусского дипломата-4

Владимир Макей рассказал о самочувствии раненного в Турции белорусского дипломата-6

# Беларусь-Турция # общество # Владимир Макей # Александр Поганшев # Фотофакт

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