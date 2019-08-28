«Поднажми!» Как водолазы со всей страны боролись за звание лучших в Гродненском районе

Новости Беларуси. Около трех десятков белорусских пловцов и водолазов-спасателей в Гродненском районе борются за звание лучших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования разворачиваются на озеро «Молочное». Участники должны выполнить спасательные работы на воде и на глубине. Все как в жизни. Убедилась корреспондент Галина Буро.

На старт!

С моста в объятия бодрящей воды. Стометровка на скорость, пока рекорд – минута. Побить его призывают болельщики.

Давай, давай, давай! Поднажми! Давай-давай!

Вот так, вольным стилем, им не раз приходилось преодолевать дистанции на боевых дежурствах, чтобы помочь тонущим на воде.

Александр Кейко, водолаз спасательной станции «Юбилейное» Гродненской областной организации «ОСВОД»:

– Какие впечатления?

– Хорошие, очень хорошие! Тяжеловато, конечно, но стараемся.

– Хороший результат показали, как считаете?

– Неплохой!

Другой этап – бросить круг метко и как можно дальше. На 8 метров – незачет, а вот на 30 – высший пилотаж. Настало время и полного погружения. Водолазы готовятся к старту.

– Оборудование весит килограмм 15-20.

– Ого! Как вы с этим погружаетесь?

– Очень хорошо! В воде оно намного легче получается.

Роман Богданович шутит, что за 10 лет работы стал практически человеком-амфибией. А ведь пришел в ОСВОД лишь со спортивной подготовкой и любовью к воде.

На станции прошел обучение и стал бойцом особого назначения – водолазом спасательно-маневренной группы.

Роман Богданович, водолаз маневренно-поисковой группы Гродненской областной организации «ОСВОД»:

Профессия нужная, однозначно нужная, потому что многие работы надо проводить под водой. А не каждый это может сделать. Опять же, поиски утонувших. Многие работы – плотины, дамбы ГЭСы – это все надо обследовать, смотреть.

Галина Буро, корреспондент:

Озеро Молочное – водоем ледникового происхождения. Но, несмотря на романтичное название, озеро достаточно сложное: дно илистое, есть большие ямы, а видимость под водой практически нулевая. В общем, идеальные условия, чтобы продемонстрировать настоящий профессионализм. Поехали!

Это не водная прогулка, а отработка выезда катера по тревоге. Оперативность – вопрос ключевой, ведь каждый спасатель знает: у него есть до 5 минут, чтобы извлечь человека живым из воды. С каждой последующей секундой шансы тают. Такой сценарий не раз проверен жизнью. Поэтому и соревнования традиционно в августе, в конце купального сезона.

Анвар Игамбердиев, председатель республиканского общества «ОСВОД»:

В этом году была жаркая аномальная погода, спасатели находились постоянно на боевых дежурствах, усиленно несли службу. Мы за год только спасаем около 500 человек, из них около 150 – несовершеннолетних.