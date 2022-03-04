Огромное желание защищать людей. В Березинском районном отделе внутренних дел отметили День милиции

Новости Беларуси. Профессия-призвание. В Березинском районном отделе внутренних дел работают на результат. Сотрудники – это пример мужества, отваги и самообладания. Правоохранители всегда на службе и страже правопорядка и в праздники, и в будни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подробнее в материале Юлии Примы.
Погоны и форма – детская мечта Сергея Дамаронка. А еще огромное желание защищать людей. Он всегда равняется на своего дядю сотрудника милиции. Поэтому выбор сделал осознанно. Уже шестой год Сергей Юрьевич работает в отделе уголовного розыска.
Сергей Дамаронок, старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Березинского РОВД:
В основном бывали грабежи, хулиганство, но большинство, 80 % – кражи. Угон транспортного средства был у нас в городе совершен, отбывали в командировку в Могилев. Установили местонахождения преступника. Он угнал у нас машину. Во время, когда угонял, еще похитил несколько аккумуляторов. В течение двух дней мы его установили и задержали.
Подробности в видеоматериале.