Огромное желание защищать людей. В Березинском районном отделе внутренних дел отметили День милиции

Новости Беларуси. Профессия-призвание. В Березинском районном отделе внутренних дел работают на результат. Сотрудники – это пример мужества, отваги и самообладания. Правоохранители всегда на службе и страже правопорядка и в праздники, и в будни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее в материале Юлии Примы.

Погоны и форма – детская мечта Сергея Дамаронка. А еще огромное желание защищать людей. Он всегда равняется на своего дядю сотрудника милиции. Поэтому выбор сделал осознанно. Уже шестой год Сергей Юрьевич работает в отделе уголовного розыска.