Огненная «рука Бога» напугала португальцев и пользователей соцсетей

Рожерио Пачеко: Я был не единственным, кто заметил облако. Я видел, что другие люди тоже смотрят на небо.

Мужчина признается: как только заметил огромный красный объект, тут же помчался за фотоаппаратом.

Снимки были опубликованы в социальных сетях и между пользователями разгорелись споры по поводу того, на что похоже это облако. После долгих дискуссий оно получило название «Рука Бога».

Впрочем, метеорологи не нашли в этом явлении ничего необычного.

Из-за постоянной конденсации водяных паров в небе появляются лентикулярные (линзовидные) облака. Как сообщает британская газета Metro, их особенностью является то, что, как бы сильно ни дул ветер, облако не изменит своего положения. Складывается ощущение, что огненные облака зависают над одним местом.

В первые дни нового года жители Швеции стали свидетелями необычного явления. Северное сияние «нарисовало» на небе светящегося волка. Изображение распространили в социальных сетях. Жители Швеции и Финляндии пишут о том, что именно ввиду подобных природных явлений в старину и рождались легенды о гигантских животных, живущих на небе (фото и подробности здесь).