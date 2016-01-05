Северное сияние «нарисовало» на небе светящегося волка

Новости Швеции. Уникальное явление удалось запечатлеть жительнице Швеции. Мария-Тертту Карлссон сфотографировала ночное небо как раз в тот момент, когда северное сияние «нарисовало» изображение гигантского животного.





Источник фото: facebook.com/marjaterttu.karlsson

Снимок сделан возле шведского селения Паяла на севере страны на границе с Финляндией.

На фото угадывается приготовившийся к прыжку хищник. Волк будто подвел лапы для того, чтобы оттолкнуться от земли.



Изображение светящегося волка распространили в социальных сетях. Жители Швеции и Финляндии пишут о том, что именно ввиду подобных природных явлений в старину и рождались легенды о гигантских животных, живущих на небе.