Прямой эфир

Северное сияние «нарисовало» на небе светящегося волка

05 января 2016 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. Уникальное явление удалось запечатлеть жительнице Швеции. Мария-Тертту Карлссон сфотографировала ночное небо как раз в тот момент, когда северное сияние «нарисовало» изображение гигантского животного.


Источник фото: facebook.com/marjaterttu.karlsson

Снимок сделан возле шведского селения Паяла на севере страны на границе с Финляндией.

На фото угадывается приготовившийся к прыжку хищник. Волк будто подвел лапы для того, чтобы оттолкнуться от земли.

Изображение светящегося волка распространили в социальных сетях. Жители Швеции и Финляндии пишут о том, что именно ввиду подобных природных явлений в старину и рождались легенды о гигантских животных, живущих на небе.

Жители западной окраины Минска вот уже несколько ночей наблюдают уникальное для наших широт природное явление.

Северное сияние «нарисовало» на небе светящегося волка -1

Внешне оно напоминает северное сияние. Дополняют пейзаж первых январских дней и почти полярные –20°С. Подробнее здесь

# общество # Фотофакт # Погода # Марья-Тертту Карлссон

Другие новости рубрики

Все новости
5 января в Минске начнут досрочно выплачивать пенсии и пособия за выходной день 7 января
05 января 2016 06:20

5 января в Минске начнут досрочно выплачивать пенсии и пособия за выходной день 7 января

–25°С и северное сияние в Минске: как встретили морозное начало трудовой недели белорусы
04 января 2016 17:20

–25°С и северное сияние в Минске: как встретили морозное начало трудовой недели белорусы

В Беларуси 4 января отключили последние аналоговые телевизионные передатчики
04 января 2016 17:17

В Беларуси 4 января отключили последние аналоговые телевизионные передатчики