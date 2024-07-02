Символ подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной войны для современного поколения защитников Родины. Офицерскому составу Западного оперативного командования вручили юбилейные медали «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштаб церемонии под стать награде.

Священное для всех военнослужащих место – символ чести и славы разных поколений бойцов. Курган был возведен в честь погибших защитников в Великую Отечественную войну и в боях за воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Здесь находится земля из более чем 80 воинских захоронений региона. Медаль к значимой дате – гордость для каждого военнослужащего, напоминание о подвигах прошлого и необходимости беречь свою Родину.

Артем Наумович, начальник автомобильной службы 557-й инженерной бригады:

Получить эту медаль в преддверии такой даты – это как оценка нашего труда по защите государства. Мы все стремимся к тому, чтобы такого больше не повторилось.

Дмитрий Бекрень, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:

Отцы, деды сложили головы во благо мирной жизни наших граждан. Мы всегда помним их, мы всегда поддерживаем традиции, мы всегда будем выполнять те задачи мирного времени для того, чтобы не допустить войны. Мы на это готовы. В случае возникновения любых угроз, мы готовы на это ответить.