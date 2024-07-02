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Офицерскому составу Западного оперативного командования вручили юбилейные медали

02 июля 2024 18:49
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Символ подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной войны для современного поколения защитников Родины. Офицерскому составу Западного оперативного командования вручили юбилейные медали «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштаб церемонии под стать награде.

Офицерскому составу Западного оперативного командования вручили юбилейные медали-1

Священное для всех военнослужащих место – символ чести и славы разных поколений бойцов. Курган был возведен в честь погибших защитников в Великую Отечественную войну и в боях за воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Здесь находится земля из более чем 80 воинских захоронений региона. Медаль к значимой дате – гордость для каждого военнослужащего, напоминание о подвигах прошлого и необходимости беречь свою Родину.

Офицерскому составу Западного оперативного командования вручили юбилейные медали-3

Артем Наумович, начальник автомобильной службы 557-й инженерной бригады:
Получить эту медаль в преддверии такой даты – это как оценка нашего труда по защите государства. Мы все стремимся к тому, чтобы такого больше не повторилось.

Офицерскому составу Западного оперативного командования вручили юбилейные медали-5

Дмитрий Бекрень, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:
Отцы, деды сложили головы во благо мирной жизни наших граждан. Мы всегда помним их, мы всегда поддерживаем традиции, мы всегда будем выполнять те задачи мирного времени для того, чтобы не допустить войны. Мы на это готовы. В случае возникновения любых угроз, мы готовы на это ответить.

Офицерскому составу Западного оперативного командования вручили юбилейные медали-7

Юбилейная медаль «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» утверждена главой государства. В преддверии Дня Независимости награды вручают военнослужащим, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также белорусам, которые внесли значительный вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

# Госнаграды # общество # Дмитрий Бекрень

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